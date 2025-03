Metropolitanmagazine.it - Viaggi last-minute per iniziare la primavera in bellezza

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’inizio dell’anno è il momento perfetto per concedersi uno e partire con la giusta energia. Se le festività ti hanno lasciato con la voglia di evasione, ipossono essere la soluzione ideale. Che tu voglia rilassarti al caldo, esplorare una città europea o goderti la neve, ecco alcune destinazioni perfette per una fuga improvvisata.Mete calde per sfuggire all’invernoSe il freddo ti ha già stancato, perché non partire per una destinazione esotica?Isole Canarie, Spagna – Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura offrono sole tutto l’anno, paesaggi spettacolari e prezzi più accessibili rispetto ad altre mete tropicali. Perfette per un mix di relax e avventura.Dubai, Emirati Arabi – Lusso, mare caldo e attrazioni uniche come il Burj Khalifa e il deserto: una meta perfetta per chi vuolel’anno con uno memorabile.