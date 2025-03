Ilgiorno.it - Viadana, furto al supermercato del centro commerciale: due arresti e refurtiva recuperata

Mantova, 24 marzo 2025 – Tre giovani nei guai perché ritenuti responsabili diaggravato in concorso a, nel Mantovano: due – un 19enne e un 20enne – sono stati arrestati e un 18enne denunciato. Nella notte tra sabato e domenica, dopo aver forzato la porta d’ingresso delFamila, all’interno del‘Il Parco’ di via Soncini a, i tre sono entrati e hanno rubato numerose bottiglie di super-alcolici, materiale hi-tech e prodotti vari, per un valore complessivo di oltre 3mila euro. All’arrivo dei carabinieri, due giovani hanno tentato la fuga, ma sono stati immediatamente bloccati nei parcheggi dele arrestati. Il complice, invece, è riuscito a scappare, ma è stato rintracciato qualche ora più tardi. Nella mattinata odierna, su richiesta della Procura della Repubblica, il Tribunale di Mantova ha convalidato l’arresto e disposto a carico dei due giovani la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, rinviando l’udienza il conseguente giudizio con rito direttissimo al prossimo 8 aprile.