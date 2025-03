Lanazione.it - Viaccia, tre reti subite in casa. Addio salvezza: ora si volta pagina

0Montecatini3: Cecconi, Nocentini (80’ Veneruso) Bashkimi, Querci (44’ Baldi) Torcasso, Fedi, Vannucci (64’ Raffaele) Ridolfi (62’ Caca) Hisely (84’ Bellucci) Sforzi, Rozzi. A disp.:Oliva, Ferroni. All.:Bellanova MONTECATINI: Gega, Casini (71’ Shiqeri) Lucchesi, Coselli, Fioretti, Torracchi (81’ Conti) Fazzi, Isola (71’ Lazzeri) Rossi (65’ Pagnini) Rosati, Minardi. A disp.:Agozzini, Calvani, Attinasi, Proto. All.: Mariotti Arbitro: Lorenzo Calise di Piombino, coadiuvato da Davide Rontani di Firenze e Riccardo Caponi di Empoli: 38’ Rossi, 63’ Rosati, 75’ Fazzi "Quando si retrocede, non si può non parlare di annata fallimentare. E’ vero che abbiamo avuto tanti infortuni, ma siamo se non altro riusciti a creare un gruppo coeso e soprattutto giovane sulla cui conferma tenteremo di impostare la risalita.