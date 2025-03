Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2025 ore 19:40

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare interna code per incidente tra Montespaccato via Trionfale poi rallentamenti per traffico tra Nomentana e Prenestina in esterna si rallenta tra laFiumicino e la via del mare poi tra la Valentina è Appia sulla Cristoforo Colombo code per traffico tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Castel Fusano ci possiamo su via dell'aeroporto di Fiumicino rimosso l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di via Portuense le code sono smaltimento infine sulla A1 Firenzepermangono le code tra Guidonia Montecelio e Ponzanono in direzione di Firenze a causa di un incidente avvenuto in precedenza al km 528 inoltre ci sono 3 km di coda per lavori sempre in direzione Firenze a Chiara Chiavari Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al Pro aggiornamento un servizio della