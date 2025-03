Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura gli aggiornamenti sulla 10 ma permangono le code tra Guidonia Montecelio e Ponzanono in direzione di Firenze a causa di un incidente avvenuto in precedenza al km 528 inoltre ci sono 3 km di coda per lavori sempre in direzione Firenze Passiamo al Raccordo Anulare interna code per incidente tra Casal del Marmo e trionfare poi code per traffico intenso tra diramazionenord e Prenestina esterna code per traffico tra laFiumicino e la via del mare poi tra Laurentina e Anagnina andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Tor Cervara e il raccordo in direzione di questo sulla 91Fiumicino code tranza del Tevere via della Magliana in direzione Eur infine sulla Cristoforo Colombo code per traffico tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione di da Chiara Chiavari a fa' l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.