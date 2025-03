Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2025 ore 18:10

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura gli aggiornamenti sulla 10 ma al momento tra Guidonia Montecelio a Ponzanono verso Firenze si segnalano 8 km di coda per un incidente Ora Risolto Inoltre si sono 6 km di coda per lavori sei in direzione Firenze ripercussioni anche sulla diramazionenord per chi si immette sulla A1 Passiamo al traffico nella capitale sul Raccordo Anulare interna sempre per un incidente si sta in coda all'uscita di Cassia bis e Nomentana seguendo rallentamenti tra Tiburtina e Prenestina in carreggiata esterna code per traffico tra laFiumicino e la via del mare o è tra Laurentina e diramazioneSud andiamo sul tratto Urbano della A24 sempre per traffico si sta in coda da Fiorentini a Portonaccio in direzione della tangenziale est mentre in carreggiata opposta code tra Portonaccio e Tor Cervara Indire del raccordo in chiusura segnaliamo un incidente su via dell'aeroporto di Fiumicino all'altezza di via Portuense e crea code In entrambe le direzioni da Chiara Chiavari assali infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento