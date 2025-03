Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2025 ore 16:25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura l'autostrada Firenzeal momento sono 10 km di coda per un incidente avvenuto in precedenza nel tratto compreso tra Guidonia Montecelio e Ponzanono in direzione Firenze con ripercussioni anche sulla diramazionenord Perché si mette sulla uno e chi Viaggia verso Firenze consigliamo di percorrere la A24Teramo uscire aest seguire le indicazioni per il raccordo anulare e nella patata e Cassia in direzione Viterbo e poi la superstrada Orte Viterbo e rientrare in autostrada a Orte che possiamo nella capitale sul Raccordo Anulare interna code per incidente tra di Bufalotta e Nomentana o e rallentamenti tra diramazionesud e Appia in esterna rallentamenti tra Pontina e diramazioneSud infine sulla statale Pontina rimosso l'incidente in precedenza all'altezza di Spinaceto in direzione del raccordo al momento circone regolare con questo è tutto da Chiara chiamare Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo Aggiornami un servizio della