Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura l'incidente sull'autostrada Firenzeal momento sono 5 km di coda con tendenza all'aumento nel tratto compreso tra Guidonia Montecelio e Ponzanono in direzione di Firenze ci spostiamo nella capitale sul Raccordo Anulare interna code sempre per incidente tra Prenestina e abbia in esterna rallentamenti tra Ardeatina e diramazioneSud sulla statale Pontina un incidente la causa delle code all'altezza di spinaci in direzione della raccordo anulare Infine per i cantieri segnaliamo che sulla regionale Rocca di Papa Sono in corso i lavori di pulizie e taglio alberature pertanto chiuso al traffico veicolare il tratto compreso tra via della Selvotta e via dei Cappuccini