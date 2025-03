Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla sr218 di Rocca di Papa tratto chiuso causa lavori di pulizia e taglio alberatura ingresso aCi sono code sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe code anche sulla Cassia altezza Tomba di Nerone nelle due direzioni sulla Nettunense code altezza a Pavona nei due sensi di marcia e il trasporto marittimo informiamo che la corsa unità veloce Formia Ponza delle 14:30 posticipa la partenza alle ore 16:30 ricordiamo poi lo sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore possibili le cancelni di voli infine ricordiamo che per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale sullae sullo stato del trasporto pubblico scaricate o aggiornate l'app di Astral infomobilità ed è tutto da Federico Ascani e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli le strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.