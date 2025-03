Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2025 ore 11:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaper un incidente troviamo coda grande raccordo anulare diin carreggiata esterna tra la Pontina e l'ardeatina prestare attenzione pure anche sul tratto Urbano della A24 in ingresso atra Portonaccio e la tangenziale est sulla A1 diramazionenord rallentamenti per lavori tra Settebagni e raccordo verso quest'ultimo sempre in ingresso aCi sono code sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe code anche sulla Cassia all'altezza di Nerone nelle due direzioni per il trasporto marittimo informiamo che la corsa unità veloce Formia a Ponza delle 14:30 a posticipa la partenza alle 16:30 e Ricordiamo anche lo sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore possibili cancelni di voli e infine per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale sullaè lo stato del trasporto pubblico scaricate o aggiornate l'app di Astral infomobilità ed è tutto Enrico Ascani altro infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio dellahttps://storage.