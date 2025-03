Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaPartiamo dalla 91Fiumicino dove ci sono code a tratti tra il raccordo anulare via Colombo verso il centro dicon risultato Urbano della A24 in ingresso al centro tra il raccordo e la tangenziale est traffico troviamo code sul Raccordo Anulare interna tra diramazionesud e Appia mentre in esterna code tra Cassia Veientana e Aurelia e tra Casilina e Tiburtina code anche sulla A1 diramazioneSud traffico intenso con coda appunto tra Torrenova e Raccordo Anulare verso quest'ultimo è sempre in ingresso aCi sono code anche su via Flaminia dalla raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale est per il trasporto marittimo informiamo che la corsa unità veloce Formia Ponza delle 14:30 posticipa la partenza alle 16:30 Ricordiamo anche lo sciopero nazionale del foto aereo di 24 ore possibili cancelni di voli ed è tutto da Federico Ascani Duster infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento dellahttps://storage.