Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-03-2025 ore 07:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellae traffico intenso trovi code sul Raccordo Anulare in interna tra la diramazionesud e via Appia code a tratti sul tratto Urbano della A24 in ingresso al centro tra raccordo e tangenziale est sulla A1 diramazioneSud traffico intenso con code tra Torrenova e Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo sempre l'ingresso aci sono cose su via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale est Per quanto riguarda il trasporto marittimo informiamo che la corsa nave Formia Ponza delle ore 830 posticipa la partenza alle ore 9 ho la tratti sul di aprile raccordo versoricordiamo inoltre che per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale sullaè lo stato del trasporto pubblico scaricate ho aggiornato il l'app di Astral infomobilità tutto da Federico arcane dust Arlington mobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale e giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita Punto Astral Spa punto.