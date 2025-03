Unlimitednews.it - Via libera a Cyber2COM in Sardegna, rafforzata la sicurezza contro i cyberattacchi

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Facciamo un passo concreto e necessario per rafforzare ladigitale delle amministrazioni locali sarde. Gli attacchi informatici sono una minaccia sempre più frequente e sofisticata, che mette a rischio non solo i sistemi tecnologici, ma anche la privacy e la continuità dei servizi per i cittadini”. Lo dichiara l’assessora regionale degli Affari Generali della, Mariaelena Motzo, dopo il viadella Giunta all’interventoper il rafforzamento dellacibernetica dei Comuni e delle Unioni di Comuni della.Il provvedimento si inserisce nell’Obiettivo 4 dell’Agenda Digitale definita nel PIAO 2025-2027, che punta a creare infrastrutture digitali solide e sicure per garantire la continuità e ladei servizi pubblici.