Via Lavino, allarme buche. Scatta la raccolta firme: "Servono lavori in tempi rapidi"

, avvallamenti, crepe e fessurazioni, rattoppi che si sbriciolano alla prima pioggia. La via, strada provinciale che attraversa Zola, Gesso, Calderino e poi su fino a Montepastore e Bortolani, si gioca il primo posto nel triste primato della più malmessa nel territorio metropolitano nonostante i cantonieri della Città metropolitana di Bologna si impegnino per mettere pezze continue con asfalto a freddo che, ad ogni pioggia, si dimostrano sempre più effimere e anche più insidiose per gli automobilisti. Ma soprattutto per motociclisti e ciclisti, impegnati in pericolosi slalom tra le. Se a questo si aggiunge la scomparsa di lunghi tratti di strisce bianche a bordo strada dove le banchine sono spesso erose, si completa il quadro di una circolazione sempre più precaria, segnalata a più riprese da automobilisti e residenti.