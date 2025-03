Tuttivip.it - “Vi dobbiamo dire di Helena”. Grande Fratello, l’allarme arriva dai fan dopo la brutta scoperta

Leggi su Tuttivip.it

Prestes si avvicina a un’eliminazione sempre più probabile al, secondo quanto emerge dagli ultimi sondaggi online. L’ex concorrente di Pechino Express, già spesso al centro di tensioni nella Casa, sembra non convincere più il pubblico, che sui social e nei forum la indica come la candidata più debole del televoto.In nomination insieme a lei ci sono altri nomi noti del programma: Simona Tagli, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Tuttavia, a differenza di questi concorrenti, che sembrano ancora godere di un certo appoggio da parte dei telespettatori, la posizione disi è indebolita progressivamente, complice anche il suo atteggiamento definito da molti “spigoloso” e “strategico”.Il televoto aperto in vista della puntata serale potrebbe essere decisivo.