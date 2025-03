Verifiche psico-attitudinali per chi vuole insegnare | dalla prof su OnlyFan all’insegnante attivista A chiederlo l’Onorevole Sasso

Leggi su Orizzontescuola.it

Se la notizia della pubblicazione di un codice etico per gli insegnanti sarà confermata, potremo aspettarci una normativa più stringente, rispetto al già esistente codice etico, che prende in considerazione in modo più preciso alcuni comportamenti che potrebbero essere considerati borderline. Ad esempio, basti ricordare quanto accaduto relativamente alla docente (poi sospesa) che gestisce unilo sus, oppure l'insegnante, finita da qualche giorno all'attenzione dell'onorevole.L'articoloper chisu. A