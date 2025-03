Lanazione.it - Verde urbano, pini pericolanti in Barbaricina: avviati i lavori di rimozione

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 24 marzo 2025 – Nell’ambito del monitoraggio del patrimonio arboreo del Comune di Pisa, nelle attività previste dalla convenzione stipulata con l'Università di Pisa e in virtù di un monitoraggio congiunto con Euroambiente sono stati effettuati alcuni sopralluoghi tecnici da parte del personale universitario finalizzati a valutare le condizioni di vari esemplari arborei presenti in località. Per nove esemplari di, di altezza variabile tra 15 e 17 metri, sono stati rilevati sintomi preoccupanti per la stabilità delle piante, a dimora in aiuole molto strette poste tra la strada e la recinzione di abitazioni. Oltre che una valutazione visiva, secondo il protocollo Visual Tree Assessment, è stato ritenuto opportuno effettuare ulteriori analisi strumentali tramite test di trazione (pulling test).