Liberoquotidiano.it - Ventotene, quando sul celebre Manifesto Spinelli bocciò le sue stesse parole

www.antoniosocci.com Questa settimana si è visto il teatro dell'assurdo. Dopo giorni di celebrazione estatica deldi– letto da pochissimi, ma elevato al rango di testo sacro nell'adunata organizzata il 15 marzo da Repubblica (che ha ristampato e diffuso questo nuovo vangelo) – Giorgia Meloni, il 19 marzo, in Parlamento ne ha citato due passi (sulla democrazia e sulla proprietà privata) aggiungendo solo una breve frase di dissenso: «Questa non è la mia Europa». Spalancati cielo. È successo di tutto. Proteste scandalizzate, urla, lacrime, seduta sospesa alla Camera, pellegrinaggi a, scomuniche isteriche, tuoni, fulmini e saette. La premier è stata accusata di aver profanato qualcosa di sacro, come se avesse bestemmiato in chiesa dall'altare. Sennonché sabato, sul Fatto Quotidiano, è intervenuta la figlia di Altiero, Barbara, autorevole giornalista e acuta commentatrice (che peraltro ha idee lontane da quelle della Meloni), la quale ha scritto testualmente: «Meloni cita passaggi sconfessati dafin dal 1943».