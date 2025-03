Baritoday.it - Vento forte e possibili rovesci: prosegue l'allerta 'gialla' sulla Puglia

Leggi su Baritoday.it

Non solo forti raffiche di, ma ancheprecipitazioni. La Protezione civile regionale prolunga ancora l'per condizioni meteorologiche avverse. In particolare, dalle 14 di oggi per le successive 36 ore sono previste, su tutta la regione, "precipitazioni, da.