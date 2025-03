Ilfattoquotidiano.it - “Venivo da quattro anni di me**a, Antonella Clerici è stata squisita con me. Lasciai Le Iene per la Rai, ma non andò come pensavo”: lo sfogo di Peppe Quintale

“Se non appartieni a certi carrozzoni, sei fuori. La televisione si alimenta di televisione e purtroppo viviamo nel perenne equivoco dei followers che sono uguali ai viewers”. Sono le amare parole dia TvBlog, conduttore e attore popolarissimo in tv a cavallo tra la fine degli90 e gli inizi del 2000. Poi le luci dei riflettori si sono spenti, fino all’apparizione a The Voice Senior 2023: “dadi merda, per via di vicissitudini personali negative aggravate dal covid. Mi sono ricostruito pezzo per pezzo. Dopo la trasferta francese, dovevo ripartire. Ringrazioperché ècon me”.Masi è arrivati ad un punto di non ritorno? “Fu complicato il mio ritorno a Le. Pensai che volessero leggerezza, invece trovai una trasmissione cambiata, dominata dalle inchieste.