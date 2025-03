Movieplayer.it - Venerdì 13: la serie prequel Crystal Lake ha trovato l'interprete di Pamela Voorhees

I produttori della, ideata comedell'horror cult13, hanno svelato che sarà Linda Cardellini l'di. Ladi13, intitolata, hala sua protagonista: sarà infatti Linda Cardellini a interpretare il ruolo dinel progetto targato Peacock. Lo show vede Brad Caleb Kane impegnato come creatore, autore, showrunner e produttore esecutivo. La protagonista deldi13 Attualmente la produzione non ha anticipato la trama die non è stato svelato molto della versione dicherà Linda Cardellini. Secondo le fonti di Deadline il personaggio dovrebbe essere mostrato come una madre che ha abbandonato la sua carriera come cantante per essere madre .