Calciomercato.it - Vendetta Thiago Motta, nuovo club in Serie A: ecco le cifre UFFICIALI

Leggi su Calciomercato.it

L’avventura dialla Juventus è finita nel peggiore dei modi ma l’ormai ex bianconero potrebbe avere ancora futuro inA Cala il sipario sulla stagione dida allenatore della Juventus. L’italo-brasiliano ha raccolto una cocente delusione non riuscendo neanche a portare fino al traguardo la sua prima, e quindi unica, annata in bianconero.Calciomercato Milan, suggestione: spunta la quota – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)L’ex Bologna ha dilapidato la ghiotta chance di allenare una grande storica del calcio italiano, tra un rendimento troppo altalenante in campionato e le enormi delusioni raccolte nelle coppe dove sono arrivate brutte eliminazioni in. Risultati e gioco non sono arrivati come sperato alla vigilia della stagione, quando la società piemontese ha investito anche in maniera massiccia sul mercato dal punto di vista strettamente economico.