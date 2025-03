Laspunta.it - Velletri, la sicurezza sul lavoro scende in strada. Iniziativa di Ebit Lazio con Rinascita Imprese

Al via l’edizione numero 7 dell’“Lasulin”, organizzata dae che prevede un percorso itinerante all’interno della regione. La prima tappa del 2025 si terrà il 25 marzo e il 9 e 10 aprile a, con il patrocinio del Comune, ed è rivolta ai titolari di attività commerciali e ai loro dipendenti per divulgare la cultura dellasul. Nelle tre giornate piazza Garibaldi ospiterà un info point e la squadra didistribuirà materiale informativo presso le attività commerciali della zona. Il 9 e 10 aprile si terranno dei corsi di formazione gratuiti presso la sede diConfcommercio Castelli Romani, in via di Cori 14/d, dedicati a temi molto importanti per lasul, come l’antincendio e la disostruzione delle vie aeree.