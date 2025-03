Laspunta.it - Velletri, ai magazzini teatrali arriva il thriller 402

Leggi su Laspunta.it

diinaugurano la nuova stagione con ilteatrale ‘402’, diretto da Francesco Vigorito e interpretato da Elettra Zeppi e Gabriele Linari. In programma il 29 marzo alle ore 21:00 e il 30 marzo alle ore 17:30, questo avvincente spettacolo promette di tenere gli spettatori sul filo della tensione, grazie a una trama ricca di colpi di scena, intense emozioni e momenti di palpabile suspense, il tutto nell’atmosfera unica deiSinossi: Nella notte che potrebbe cambiare la sua vita, un senatore, sotto inchiesta per gravi illeciti ambientali, si ritrova in una stanza d’albergo con Anna, una cameriera in fuga da un abuso di potere sul lavoro. In una stanza da cui sembra impossibile uscire, i due personaggi si confrontano in un dialogo serrato e carico di tensioni, rivelazioni e colpi di scena, in uno scenario che riflette le disuguaglianze di genere e classe.