Ilfattoquotidiano.it - Var, finalmente la svolta in Italia: si sentirà l’audio dell’arbitro che spiega la sua decisione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono in arrivo importanti novità nel mondo del calciono. Dalla prossima giornata di Serie A, in programma nel weekend 29-31 marzo, sui maxischermi degli stadi verrà diffuso un messaggio informativo nel caso in cui ci sia una revisione del Var o un lungo controllo dello stesso. Ma non è la vera. A partire dalle semifinali di Coppa, in occasione della revisione da parte del direttore di gara di un episodio sul campo, verrà diffuso il suo audio in modo che i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione delladirettamente dalla voce.Questo significativo cambiamento è stato ufficializzato dalla Lega Serie A sul proprio sito ufficiale. “A partire dalla 30esima giornata di campionato, si procederà a integrare il segnale del VarDict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo Var) sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori presenti di un’eventuale revisione del Var in corso o di un controllo Var di lunga durata.