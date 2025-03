Internews24.com - Var aperto ai tifosi: le immagini arrivano su maxischermi. In Coppa Italia diffusi gli audio

di RedazioneVar, arriva la svolta: ledubbie saranno trasmesse sui maxi schermi degli stadi, novità ina partire dal derbyNovità in arrivo per il VAR, arriva la svolta sia in Serie A che in, con i primi test che scatteranno con la gara tra Inter e Milan.LA NOTA UFFICIALE – «La Lega Serie A rende noto che, a partire dalla 30ª Giornata di Campionato, procederà ad integrare il segnale del VARDict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo VAR) suidegli stadi, informando così gli spettatori presenti di un`eventuale revisione del VAR in corso o di un controllo VAR di lunga durata.In occasione delle Semifinali e della Finale diFrecciarossa 2024/2025, inoltre, in seguito alla recente decisione assunta dall`IFAB durante il 139° Annual General Meeting, e in accordo con FIGC e AIA, la Lega Serie A darà il via alla fase di sperimentazione dellaone del Segnaledell`Arbitro all`interno degli stadi e in televisione, con specifica limitazione alla spiegazione delle sole decisioni prese dal Direttore di Gara dopo l`intervento del VAR per `On-Field-Review` (OFR)».