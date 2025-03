Ilrestodelcarlino.it - Valsa, a Perugia non riesce il miracolo. Addio playoff, resta il gironcino per l’Europa

SIR SUSA VIMGROUP MODENA 1 (25-17 25-22 18-25 25-22): Ben Tara 9, Giannelli 6, Semeniuk 10, Plotnytskyi 16, Loser 12, Solé 8, Colaci (L), Cianciotta, Herrera, Ishikawa 1, Zoppellari, Usowicz ne, Piccinelli (L2) ne. All. Lorenzetti. Modena: Buchegger 2, De Cecco 2, Gutierrez 15, Davyskiba 21, Sanguinetti 1, Mati, Federici (L), Ikhbayri 11, Uriarte 2, Anzani 4, Stankovic 4, Meijs, Massari, Gollini (L2) ne. All. Giuliani. Arbitri: Cesare e Cavalieri. Note: spettatori 4136. Durata set: 28’, 32’, 26’, 34’. Tot: 2h00.: ace 2, bs 18, muri 9, errori totali 24. Modena: ace 7, bs 21, muri 7, errori totali 31. Rimpianti, qualcuno. Forse più in ottica futura, pensando a quello che è già stato fatto sul mercato, che relativi a una serie conpiù equilibrata nelle sensazioni che nel punteggio, in bilico anche ieri sera in un PalaBarton infuocato eppure sempre rimessa nella giusta prospettiva nel momento più opportuno da una squadra, quella dei campioni d’Italia, che ha accelerato quando doveva, senza mai sbagliare.