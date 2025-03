Liberoquotidiano.it - Valeria Marini pensa di non essere ripresa, come viene beccata: viene giù Domenica In | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un caos organizzato, o forse solo caos. E i telespettatori diIn, a casa, impazziscono. Il salottinole di Rai 1 condotto da Mara Venier il 23 marzo è stato preso d'assalto, letteralmente assediato, dalle protagoniste di Ne vedremo delle belle, lo show al femminile di Carlo Conti che ha debuttato sabato sera, sempre su Rai 1., Pamela Prati, Carmen Russo, Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi sono solo alcune delle primedonne che si scatenano in un karaoke sulle note di Pelle diamante di Marcella Bella. Puro "girl power", con la Venier che si porta le mani nei capelli perché la situazione sfugge rapidamente dalle sue mani. ho raggiunto l'estasi temo #in pic.twitter.com/V6oB0OIIBe — OPI MADRE Y ABUELA GAGA era (@opiquellovero) March 23, 2025 A guidare la combriccola microfono in pugno è la, un po' stonata ma trascinante.