Valentino Rossi tocco magico | il retroscena è pazzesco

Leggi su Sportface.it

è la storia della MotoGP e in generale delle due ruote, e su questo non c’è nessun tipo di dubbio.È troppo grande che il campione di Tavullia ha fatto nel corso della sua carriera, troppo importante il segno che ha lasciato nel mondo delle due ruote. Ci sarà sempre un prima e un doponella MotoGP, con le sua gesta e le sue imprese che resteranno per sempre impresse nel cuore e nella mente di ogni suo sostenitore. Sono milioni i fan che nel corso degli anniha accumulato in giro per il mondo, e in ogni circuito in cui ha mostrato la sua classe ha sempre riempito i seggiolini con vere e proprie maree gialle.Le sue battaglie e le sue rivalità hanno segnato in maniera indelebile gli ultimi venti anni del motociclismo. Dalle rivalità emozionanti ad inizio carriera con Max Biaggi e Nicky Hayden, passando per quelle più o meno recenti con Casey Stoner, Jorge Lorenzo e Marc Marquez.