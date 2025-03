Gqitalia.it - Vale la pena leggere il nuovo libro di Hunger Games? La risposta è un sonoro sì

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Chi si è immerso indopo(o ha anche solo visto i film) conosce già la “fine”. Verrebbe da chiedersi perché scrivere un romanzo (L’alba della mietitura, apuscito) su come tutto è iniziato. Laè semplice, almeno nel caso del secondo prequel della saga Mondadori portata al cinema dalla quadrilogia con Jennifer Lawrence.Il personaggio a cui ilè dedicato, Haymitch Abernathy (interpretato al cinema da Woody Harrelson), mentore di Katniss e Peeta durante i loro “giochi della fame”, rappresenta uno dei più amati del franchise letterario di Suzanne Collins e a fine lettura c’è una sola: sì,decisamente lala storia di questa figura a suo modo eccezionale, un altro anti-eroe che sfida le ingiustizie.