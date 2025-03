Sport.quotidiano.net - Valdinievole Montecatini di prepotenza. Col Viaccia arrivano tre punti di platino

0 V.: Cecconi, Nocentini (35’ st Veneruso) Bashkimi, Querci (44’ Baldi), Torcasso, Fedi, Vannucci (19’ st Raffaele), Ridolfi (17’ st Caca), Hisely (39’ st Bellucci), Sforzi, Rozzi. A disp. Oliva, Ferroni. All. Bellanova.: Gega, Casini (26’ st Shiqeri), Lucchesi, Coselli, Fioretti, Torracchi (36’ st Conti), Fazzi, Isola (26’ st Lazzeri), Rossi (20’ st Pagnini), Rosati, Minardi. A disp. Agozzini, Calvani, Attinasi, Proto. All. Mariotti. Arbitro: Calise di Piombino. Marcatori: 38’ Rossi, 18’ st Rosati, 31’ st Fazzi. Ilnon poteva scegliere momento migliore per tornare a festeggiare la vittoria in campionato, che mancava addirittura da tre mesi. La squadra termale condanna alla retrocessione matematica ilultimo in classifica nel girone A di Promozione e si avvicina così alla salvezza, visto che adesso ha un vantaggio di ben 9sul Marginone 2000.