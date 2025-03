Thesocialpost.it - Valanga fatale nel Tirolo: morti due scialpinisti sopra Sölden, salvata una terza persona

Tragedia ad alta quota nella mattinata di oggi, nelaustriaco, vicino al confine con l’Alto Adige. Duehanno perso la vita travolti da una, mentre un terzo componente del gruppo è stato estratto vivo dalla neve e trasportato d’urgenza in ospedale.Secondo le informazioni diffuse dalla polizia austriaca, la dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma si ipotizza che le due vittime siano cadute in un crepaccio dopo essere state investite dalla massa nevosa. A riferirlo è l’agenzia di stampa austriaca Apa.Il gruppo e l’area dell’incidenteLe vittime facevano parte di un gruppo di sei austriaci, tra cui era presente anche una guida alpina. Lasi è verificata poco prima delle 10:30, nella zona di Gurgl, a est del ghiacciaio Kleinleitenferner, in prossimità della vetta dello Schalfkogel (3.