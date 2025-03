Teleclubitalia.it - Uso consapevole delle tecnologie digitali, incontro Asl Napoli2 Nord e scuole

Leggi su Teleclubitalia.it

Esperti ea confronto sul tema dell’uso responsabile. Unformativo dell’Asl Napoli 2, in linea con il piano per la prevenzione della Regione Campania, per indirizzare soprattutto i giovani ad un utilizzoe responsabile. La giornata si è svolta presso l’auditorium della sede dell’Asl di Frattamaggiore. L’è stato .L'articolo UsoAslTeleclubitalia.