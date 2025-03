Usa Trump e i dazi contro le auto | Necessari in caso di guerra Colpiti anche prodotti farmaceutici e alluminio

Leggi su Open.online

e ancora. La politica del presidente americano Donaldè ormai chiara: chiunque èsolo vagamente percepito come una minaccia o come «ostile» viene colpito nella sua economia. Dalla Casa Bianca fa sapere che «nel prossimo futuro» annuncerà tariffe su. L’obiettivo sarebbe quello di nazionalizzare al massimo la produzione in questi settori, una scelta «a se ci saranno problemi in futuro, comprese le guerre».hanno sferzatole economie di Canada, Messico, Unione europea, Cina. Orail Venezuela. Lo ha annunciato lo stesso tycoon sui social media, comunicando l’imposizione di «tariffe secondarie» sul petrolio e sul gas di Caracas. In poche parole, qualunque paese voglia acquistare queidal Venezuela dovrà pagare una tassa del 25% su qualunque scambio commerciale con Washington.