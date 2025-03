Lettera43.it - Usa, Trump attacca George Clooney: «Star di serie e B e commentatore politico fallito»

Donaldha duramente criticatodopo un’intervista dell’attore a CBS News, in cui ha parlato della libertà di stampa negli Stati Uniti. Il presidente Usa ha scritto su Truth: «Perché l’ormai screditato programma ’60 Minutes’ avrebbe dovuto dedicare tanto tempo a, unadiB e?». L’attore, attualmente impegnato nella promozione del suo debutto a Broadway con un adattamento di Good Night, and Good Luck, aveva detto: «I governi non amano la libertà di stampa. Non l’hanno mai amata. E questo vale per i conservatori e i progressisti o a qualsiasi parte appartengano».: «aveva dato il suo sostegno a Biden salvo poi abbandonarlo come un cane»ha inoltretoper il suo sostegno iniziale a Joe Biden, poi ritirato con un articolo pubblicato sul New York Times.