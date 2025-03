Usa-Russia 12 ore di colloqui a Riad Trump ci riprova con Zelensky | Vogliamo i minerali e le centrali elettriche

Leggi su Open.online

Dodici ore di, in Arabia Saudita, tra la delegazione americana e quella russa. Il risultato, almeno per ora, è un nulla di fatto. «Non è prevista la firma di nessun documento», ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass, Washington e Mosca dirameranno «non prima di domani martedì 25 marzo» u comunicato stampa congiunto per illustrare i progressi fatti dai negoziatori, sempre che ci siano stati. Avanzamenti sul fronte ucraino, però, sembrano essersi registrati. Dopo un tira e molla di settimane, con tanto di sfuriata in diretta televisiva nello Studio Ovale, siamo alle ore decisive: «L’accordo sulle terre rare con l’Ucraina sarà firmato a breve», ha confermato il presidente americano Donald. Un patto che, come ha riferito il Wall Street Journal, potrebbe prevedere un aumento della fornitura di armi a Kiev, in controtendenza con l’intento dichiarato di lavorare per la pace con entrambe le parti.