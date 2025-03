It.insideover.com - US Space Force: “Mettere in orbita intercettori missilistici è cruciale”

Leggi su It.insideover.com

Il comandante in capo della US, il generale Chance Saltzman, parlando dell’architettura di difesa missilistica “Golden Dome” statunitense lanciata a gennaio dalla presidenza Trump, ha ribadito decisamente che gli Stati Uniti voglionoin.“Non è solo che vogliamospaziali, li vogliamo nella boost phase (la fase di spinta iniziale n.d.r.)” ha affermato Saltzman, aggiungendo che “vogliamo che raggiungano i loro effetti il più lontano possibile dalla patria. Quindi devono essere veloci e precisi”. Si rivede quindi un progetto che era stato già proposto negli anni ’80 dall’amministrazione Reagan, quando la sua Strategic Defense Intiative (SDI), comunemente nota come “Guerre Stellari”, prevedeva che gli Stati Uniti si dotassero di uno scudo antimissile composto da diversi assetti, tra cui anche satelliti militari dotati di laser o veicoli killer per colpire cineticamente le testate dei missili intercontinentali sovietici.