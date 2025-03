Spazionapoli.it - Uruguay, Olivera ci sarà con la Bolivia: altitudine elevata e preparazione specifica, farà gli straordinari prima del Milan

Leggi su Spazionapoli.it

Il terzino del Napoli costretto a stringere i denti in una partita molto particolare, i dettagli.Colpo di scena tra i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali nel corso di questa sosta. Mathias, impegnato con l’, ha giocato nella note tra lo scorso venerdì e lo scorso sabato. 90 minuti contro l’Argentina nella sfida vinta 1-0 dalla Nazionale Albiceleste.Buona la prestazione del terzino sinistro del Napoli che ha unito ottima corsa e spunti offensivi. Unica nota negativa, l’ammonizione nei minuti finali, a macchiare una prova con pochissimi errori. Il prossimo impegno dell’è previsto per domani sera, alle ore 21.00 contro la. Ma c’è un colpo di scena a riguardo.I 90 minuti giocati contro l’avevano fatto pensare ad un match di riposo per, che sarebbe quindi tornato a Napoli al termine della sosta con qualche giorno di riposo nelle gambe.