Today.it - "Uova al tegamino: attenti alla cottura, possiamo ammalarci". Dalla carbonara al tiramisù, i piatti a rischio salmonella

Leggi su Today.it

Alcuni deipiù amati dagli italiani, e non solo, potrebbero anche nascondere brutte sorprese. Se leche abbiamo in casa non provengono da una filiera controllata, non vengono conservate bene e non sono abbastanza cotte, il nostro pranzo potrebbe trasformarsi in una brutta esperienza.