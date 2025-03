Napolitoday.it - Uomo gambizzato finisce in ospedale: indagano i carabinieri

Leggi su Napolitoday.it

Nel pomeriggio di lunedì idella compagnia di Caivano sono intervenuti in via Sant’Eufemia a Cardito per unferito. Si tratta di un 39enne di Frattamaggiore, già noto alle forze dell’ordine, attinto ad una gamba da un colpo d’arma da fuoco. L’è stato trasportato.