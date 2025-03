Biccy.it - Uomini e Donne: ritorno di un volto noto e un abbandono, anticipazioni

Alla corte di Maria De Filippi oggi c’è stata una nuova registrazione di, con une un. Un ex cavaliere moltoè tornato in studio, Vincenzo La Sala (che l’anno scorso ha lasciato la trasmissione con Ilaria Volta) adesso è single e ha deciso di rimettersi in gioco corteggiando Agnese De Pasquale. Inoltre ci sono stati degli scontri tra Damiano Foti e i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari e dopo diverse critiche l’uomo ha lasciato.“Vuoi uscire con loro?” Vincenzo ha lasciato il numero anche a Ilaria e Morena. #pic.twitter.com/SsOnpLXb4n—(@) October 31, 2024“In questa nuova registrazione, ampio spazio è stato dato alle dame e ai cavalieri del Trono Over di. La puntata è iniziata con ildi un, Vincenzo La Scala, che aveva lasciato il programma insieme a Ilaria Volta.