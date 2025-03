Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Michele Longobardi avvistato con una ballerina: il nome

dopo l’uscita burrascosa daè statocon una nuova fiamma. Si tratta di una giovaneche sembra aver conquistato le attenzioni dell’ex tronista. Le ultime immagini pubblicate sui social sembrano lasciare pochi dubbi: è in corso una nuova frequentazione? Scopriamo lei chi è e cosa è emerso negli ultimi giorni.Fine disastrosa aperLa partecipazione disi è chiusa nel peggiore dei modi. Il tronista è stato accusato di aver contattato ex corteggiatrici da profili fake e di aver scambiato messaggi hot con Alessandra Somensi. Un comportamento che non è piaciuto alla produzione e ha portato alla sua eliminazione.I tentativi didopoAnche dopo la fine del suo percorso,avrebbe tentato nuovamente di riallacciare i rapporti con le sue ex corteggiatrici.