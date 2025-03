Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 24/03/25

Con tutto il bene per Gianmarco Steri ma io dopo le ultime puntate ditutti i torti a Nadia Di Diodato mica mi sento di darli, eh.Anzi, secondo me il confronto odierno col tronista lei l’ha pure vinto a mani basse, spiegandoramente perché di fronte all’esterna tra lui e Cristina Ferrara le sia venuto dal cuore di definirlo uno “sc*mo“, mentre lui – impermalosito abbbestia manco gli avesse rivolto un’offesa m0rtale – continuava a ripetere in loop “quindi se mi piace una persona so sc*mo? Ma me posso sentir dì sc*mo perché una persona mi piace?” senza evidentemente cogliere il nocciolo della questione.Perché no, Gianmà, nessuno ti stava dando dello sc*mo “perché una persona ti piace“, ma perché evidentemente quella persona ti rende così “vulnerabile” (cit.) che quando te la trovi davanti l’unica cosa che si nota, sfacciato ed inequivocabile, è l’ormone.