Uomini E Donne Giovanni Siciliano | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

è il nuovo protagonista del Trono Over di. Dopo le delusioni con Morena e Margherita, la sua attenzione si sposta su Francesca e Giulia. Troverà l’amore?, il nuovo protagonista del Trono Over diNel vivace mondo di, un nuovo cavaliere ha attirato l’attenzione del parterre femminile, scatenando curiosità e dinamiche inaspettate. Si tratta di, un uomo dal fascino deciso e dal carattere intraprendente, che si è già trovato al centro di diverse frequentazioni. Inizialmente, ha conosciuto Morena Farfante e Margherita Aiello, ma per ragioni diverse entrambe le relazioni sono naufragate. Adesso, il suo cuore sembra orientarsi verso Francesca Cruciani, con cui ci sono stati momenti di grande intesa, e Giulia Vacca, tornata in trasmissione dopo un periodo di assenza.