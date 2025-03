Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Cosimo assente: forte annuncio di Tina Cipollari

è tornata al centro dell’attenzione nello studio di. Nella registrazione del 23 marzo 2025, l’opinionista ha annunciato qualcosa di importante conDadorante, il corteggiatore che ha stregato il pubblico con il suo fascino e i suoi modi galanti. Secondo ledi Lorenzo Pugnaloni, oggi del loro trono non si è parlato. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.: nuovo viaggio perDurante la registrazione,ha comunicato al pubblico la notizia tanto attesa: il viaggio a Madrid conDadorante si farà presto. Il cavaliere non era presente in studio, ma l’opinionista ha voluto comunque condividere con entusiasmo il progetto della loro fuga romantica.: chi èDadorante, corteggiatore diDadorante, classe 1977, è originario della Puglia e vive a Mesagne.