Unpli Benevento protagonista all'audizione in Consiglio Regionale sulla legge per il sostegno alle Pro Loco

Tempo di lettura: 3 minutiL’, rappresentata dal presidente provinciale Renzo Mazzeo ha partecipato questo pomeriggio presso ildella Campania,convocata dalla III Commissione Consiliare Permanente sul testo unificato della proposta direcante “Norme per la promozione, la valorizzazione e ildelle Prodella Campania”. Occasione fondamentale per sottolineare l’importanza di riconoscere normativamente il ruolo cruciale svolto dassociazioni Pro, Mazzeo è stato affiancato dal consigliereErasmo Mortaruolo per rappresentare al meglio le istanze del territorio sannita.Le nostre Prosono presidi essenziali per la promozione e la tutela delle tradizioni locali, nonché per il rilancio turistico e culturale delle aree interne – così Renzo Mazzeo – Questarappresenta un passo avanti per rafforzare il nostro operato e dare maggiorecomunità che ogni giorno ci affidano la valorizzazione del proprio patrimonio.