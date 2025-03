Ilfattoquotidiano.it - “Uno mi doveva prendere sulle spalle e uno in vita, ma c’è stato un errore di spostamento e mi feci male alla testa. Di quel balletto non ricordo nulla”: Lorella Cuccarini racconta

Le polemiche dopo la sua uscita da “Lain Diretta” e le discusse dichiarazioni politiche sono solo unper. Oltre a festeggiare i 60 anni, quest’anno la showgirl celebra anche i suoi 40 anni di carriera. Impegnata al teatro ma soprattutto, ormai da qualche anno, come professoressa nel talent show “Amici“, il cui serale ha debuttato sabato scorso con il 28% di share.Una lunga collaborazione con Maria De Filippi che ha generato non solo un rapporto professionale: “Io ho una stima profonda per lei. Le voglio proprio tanto bene e la stimo come donna e come professionista. Maria è la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. Lavora su tanti progetti diversi, ma c’è veramente e per tutti, sempre”, hato a “Che tempo che fa“. “È una donna che riesce a guardarti negli occhi e capire se c’è qualcosa che non va.