Quotidiano.net - Unione. Fiduciaria. La gestione dei beni garantita

Leggi su Quotidiano.net

CON 17 MILIARDI DI EURO DI MASSA amministrata, nata a Milano, nel 1958, è un punto di riferimento per imprenditori e privati che vogliono tutelare e ottimizzare il proprio patrimonio per le generazioni future. Sono oltre 220 le banche con le qualiopera quotidianamente in Italia, in Europa e nel mondo e sono 70 le compagnie assicurative italiane ed estere con le quali lavora. "La nostra forza è non avere conflitti di interesse", dice il direttore generale di, Filippo Cappio. Una forza che prosegue ed evolve nel tempo e che cambia adattandosi alle nuove esigenze dei clienti, oltre 5000 in Italia e nel mondo.offre mandati con intestazione, il che prevede l’intestazione formale deiamministrati in capo alla, mentre i fiducianti ne mantengono la proprietà sostanziale.