UNICEF | a rischio 13 milioni di bambini malnutriti in Nigeria ed Etiopia x crisi finanziamenti 

Puntomagazine.it - UNICEF: a rischio 1,3 milioni di bambini malnutriti in Nigeria ed Etiopia x crisi finanziamenti

L’lancia l’allarme: ladei finanziamenti mette adi23 marzo 2025 – “Negli ultimi 25 anni, abbiamo compiuto progressi significativi nell’affrontare laglobale della malnutrizione dei. Dal 2000, il numero diaffetti da malnutrizione cronica è diminuito di 55, ovvero di un terzo. Nel 2024, l’ed i suoi partner hanno raggiunto 441disotto i cinque anni con servizi per prevenire tutte le forme di malnutrizione, mentre 9,3dihanno ricevuto cure per il grave deperimento e altre forme di malnutrizione acuta grave.Questi progressi sono stati possibili grazie all’impegno dei Governi e alla generosità dei donatori – compresi quelli del Governo, del settore privato e delle organizzazioni filantropiche – il cui incessante sostegno è stato fondamentale per la prevenzione e il trattamento della malnutrizione infantile su scala globale.