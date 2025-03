Ilrestodelcarlino.it - Under 17, ora i playoff sono a forte rischio

1ASCOLI1: Pannozzo, Saccheri, Pepe (dal 12’ s.t. Pelle), Marini, Fontana, Lo Bianco (dal 29’ s.t. De Luca), Scandi, Diglio (dal 39’ s.t. Bongianni), De Negri (dal 39’ s.t. Tomassetti), Iacobelli (dal 29’ s.t. Saraceni), Scala (dal 12’ s.t. Carlopio). Panchina: Chiuchiolo, Cascone, De Riggi. All. Ciciotti ASCOLI: Attinelli, Ruggieri, Vallorani (dal 21’ s.t. Casillo), Carano (dal 44’ s.t. Pazzaglia), Cocchieri, Di Teodoro, Bruni (dal 39’ s.t. Manini), Di Salvatore, Verdone, Angelino (dal 32’ s.t. Fortuna), Pagnotta. Panchina: Blasimme, Marcoionni, Donzelli, Blasi, Seproni. All. Medori Arbitro: Cifra di Latina Reti: 26’ p.t. Vallorani, 38’ De Negri Note - Ammoniti: Lo Bianco, Diglio per il Latina, Vallorani, Di Salvatore per l’Ascoli. Angoli: 1-4. Recuperi: 0’ p.t., 3’ s.t. Un altro intenso fine settimana è andato in archivio per il vivaio dell’Ascoli.